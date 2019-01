(Agenzia Vista) Avezzano (AQ), 28 gennaio 2019 Reddito di cittadinanza, Meloni, non aiuta chi ne ha bisogno, lavoreremo per modificare provvedimento "Il reddito di cittadinanza non aiuta chi ne ha bisogno. La grande sfida è il lavoro di cittadinanza. Lavoreremo per modificare il provvedimento." Così, Giorgia Meloni a margine dell'incontro con i sostenitori ad Avezzano in Abruzzo. La leader di Fratelli d'Italia è in visita in Abruzzo per sostenere la candidatura a presidente della regione di Marco Marsilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev