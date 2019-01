"Traditori mai, leali per sempre" Maduro arringa l'esercito venezuelano al forte Paramacay

Venezuela, Maduro in un video sui social "Unità civile e militare per respingere il golpe"

(Agenzia Vista) Venezuela, 28 gennaio 2019 Venezuela, Maduro in un video sui social "Unità civile e militare per respingere il golpe" Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, ha pubblicato un video sui suoi social network in cui richiama all'unità nazionale, civile e militare, per contrastare quello che definisce il golpe di Juan Guaidò. fonte Facebook_Nicolas Maduro Fonte: Agenzia Vista / ...