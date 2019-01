Bce, Draghi: "Ruolo internazionale dell'euro sembra essersi eroso"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 gennaio 2019 "Il ruolo internazionale dell'euro sembra essersi gradualmente eroso. Mentre la sua importanza come valuta di fatturazione per le transazioni commerciali internazionali è rimasta sostanzialmente stabile, il suo ruolo nelle riserve estere globali e sui mercati del debito globali è diminuito". Così in il presidente della Bce, Mario Draghi, in audizione all'Europarlamento. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev