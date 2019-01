Migranti, Letta: "Cooperazione forzata per superare Dublino"

(Agenzia Vista) Bruxdlles, 28 gennaio 2019 "Cooperazione forzata per superare Dublino che è la causa della maggior parte dell'insufficiente capacità di reazione dell'Unione Europea". Queste le parole dell'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, presentando al Press Club Brussels Europe di Bruxelles, un rapporto dell'Istituto Jacques Delors: "For a European Policy on Migration, Asylum and Mobility". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev