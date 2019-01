Sea Watch, Sala: "Siamo passati dall'idea di accoglierli tutti a quella di non accoglierne nessuno"

(Agenzia Vista) Milano, 28 gennaio 2019 "Non è giusto lasciarli in mare, bisogna trovare i confini con l'idea che l'immigrazione vada controllata al fatto che alcune decine di poveri diavoli stiano in mezzo al mare, siamo passati dall'idea di accoglierli tutti a quella di non accoglierne nessuno". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a margine della consegna delle Medaglie d'onore della Presidenza della Repubblica a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev