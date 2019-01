Sea Watch, Segre: "L'Europa dovrebbe farsi carico di qualcosa che per ora non ha fatto"

Conte inaugura centro per il clima e lo sviluppo sostenibile per l'Africa, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2019 Conte inaugura centro per il clima e lo sviluppo sostenibile per l'Africa, lo speciale Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa hanno partecipato all'inaugurazione del Centro per il clima e lo Sviluppo sostenibile per l'Africa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev