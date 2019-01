Sea Watch, Magi: "Violazione di legge? Solo esercizio di prerogative parlamentari"

Bimbo morto in casa nel Napoletano, la squadra mobile arriva sul luogo della tragedia

(Agenzia Vista) Cardito (Na), 27 gennaio 2019 Bimbo morto in casa nel Napoletano, la squadra mobile arriva sul luogo della tragedia Tragedia familiare a Cardito in provincia di Napoli. In seguito a una lite tra conviventi muore un bimbo di sette anni per aver subito violente percosse e ferita gravemente la sorella di otto anni ricoverata in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli....