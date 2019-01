Migranti, Meloni: "Vogliamo cacciare dall'Africa gli europei, non portare africani qui"

(Agenzia Vista) Roseto (TE), 26 gennaio 2019 Migranti, Meloni, vogliamo cacciare dall'Africa gli europei, non portare afriani qui "Vogliamo cacciare dall'Africa certi europei, come i francesi. Non portare gli africani qui." Così Giorgia Meloni durante un comizio a Roseto, con cui si chiude la sua visita in Abruzzo per sostenere la candidatura di Marco Marsilio a presidente della regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev