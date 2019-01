Migranti, in diecimila a Genova per chiedere l'apertura dei porti

(Agenzia Vista) Liguria, 26 gennaio 2019 "Migliaia di persone sono oggi in piazza per un città e un Paese che accoglie e che non respinge, per l'apertura immediata dei porti e di corridoi umanitari sicuri". Lo dice l'Arci Liguria, una delle 130 associazioni che hanno preso parte alla manifestazione "Per Genova aperta, accogliente e solidale". Il corteo, partito alle 14 dalla Stazione Marittima, ...