(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2019 Di Battista: "Ho scoperto che mio padre ha lavoratore in nero, mi sono inca..." "Ho scoperto che mio padre ha, nell'azienda di famiglia, un lavoratore in nero. Quando me lo ha detto mi sono inca...". Queste le parole di Alessandro Di Battista in una diretta Facebook in cui ha voluto fare chiarezza sull'inchiesta delle Iene che ha scoperto un lavoratore mantenuto a nero nella ditta del padre di Di Battista. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it