Fiori per in mare davanti al Museo del Mare di Genova per ricordare morti nel Mediterraneo

(Agenzia Vista) Genova, 26 gennaio 2019 Fiori per i migranti a Genova Davanti al Museo del Mare di Genova fiori in mare a ricordare i morti del Mediterraneo. (video Alessandro Metz/Mediterranea) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev