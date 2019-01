Tav, Meloni: "Un Paese serio come il nostro dovrebbe completare l'opera"

Salvini indagato, Meloni: "Voteremo no, non si puo indagare un ministro che fa suo lavoro"

(Agenzia Vista) Castelli (TE), 26 gennaio 2019 Salvini indagato, Meloni, voteremo no, non si puo indagare un ministro che fa suo lavoro Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in visita in Abruzzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it