(Agenzia Vista) Fiumicello, 25 gennaio 2019 Regeni, Fico nessuno puo' girarsi dall'altra parte, aspetto risposte da UE Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a Fiumicello in provincia di Udine per la fiaccolata per Giulio Regeni. / courtesy UdineseTV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev