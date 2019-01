(Agenzia Vista) Manoppello (PE), 25 gennaio 2019 Fatturazione elettronica, Meloni, non ha senso che stato sia contro chi vuole lavorare Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in visita in Abruzzo per sostenere la candidatura a presidente di Marco Marsilio, durante un incontro con la cittadinanza a Manoppello, in provincia di Pescara. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev