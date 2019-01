Centrodestra, Toti: "Proponiamo movimento per un nuovo patto sociale"

(Agenzia Vista) Liguria, 25 gennaio 2019 "Quello a cui penso è un partito di centrodestra che non sia solo la raccolta delle varie anime della destra ma sia un movimento politico in cui possano trovare spazio riformisti, liberali, conservatori, cattolici, tutte le anime di un grande, moderno centrodestra europeo. Non un movimento della destra allargato ma un movimento in cui la destra può essere la parte e non certo il tutto". Lo ha spiegato oggi i presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il suo incontro di ieri con il governatore siciliano Nello Musumeci, a margine della visita in regione dell'Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco, per i tradizionali auguri di inizio anno / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev