Tav, Toninelli: "Avrei voluto vedere Salvini a Pioltello" - SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Pioltello, 25 gennaio 2019 "La più grande opera in questo Paese è evitare che ci siano altri morti di Stato per incidenti conseguenti alla cattiva manutenzione, mi avrebbe fatto molto piacere vedere Matteo Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine della commemorazione della tragedia ferroviaria di Pioltello Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev