Migranti, donna urla a Salvini "assassino"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2019 “Assassino" l'urlo di una donna rivolto al ministro dell'Interno Matteo Salvini al suo arrivo in via Cernio a Roma, per consegnare al Comune un immobile confiscato alla criminalità. _Courtesy Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev