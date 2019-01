Bonifica Bussi, Meloni: "Da quando c'e Costa procedure rallentate"

(Agenzia Vista) Bussi sul Tirino (PE), 25 gennaio 2019 Bonifica Bussi, Meloni, da quando c'e Costas procedure rallentate "Se le parole di Costa non sono solo campagna elettorale, gli ricordiamo che da quando è arrivato lui al Ministero le procedure per le bonifiche si sono rallentate." Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli D'Italia in visita in Abruzzo per sostenere la candidatura a presidente di Marco Marsilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev