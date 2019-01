Dl Carige, Savona: "Per la Commissione Ue le misure sono appropriate, via libera"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2019 Le misure su Carige contenute nel decreto varato dal governo "sono state notificate ai componenti dei servizi della Commissione europea che le ha approvate il 18 gennaio scorso, ritenendole compatibili con le norme del mercato interno e in linea con la comunicazione sul settore bancario del 2013 e con la direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche". Lo ha detto il ministro delle Politiche europee, Paolo Savona, nel corso di un'audizione alle commissioni finanze riunite di Camera e Senato sul decreto Carige / Camera tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev