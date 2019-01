Toninelli contestato a Pioltello, il ministro: "Venga in banca che le mostro il mio conto"

(Agenzia Vista) Pioltello, 25 gennaio 2019 E' stato contestato da un uomo alla stazione di Pioltello, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a margine della commemorazione a un anno dal deragliamento di un treno che causò tre vittime "Con l'alta velocità Milano-Roma avete tolto i treni per noi pendolari qui. Ora arrivate voi con i vostri stipendi". Toninelli in risposta ha preso per il braccio il suo contestatore invitandolo ad andare con lui in banca per mostrargli il conto corrente Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev