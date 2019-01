Venezuela, Meloni: "Sbagliato silenzio del Governo italiano, venga riconosciuto Guaìdo presidente"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 "Sbagliato silenzio del Governo italiano, noi chiediamo che venga riconosciuto Guaìdo presidente e che i Venezuelani di origine italiana ricevano un permesso speciale per venire qui in Italia". Così Giorgia Meloni sulla crisi in Venezuela. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev