Migranti, Conte, Merkel mi ha confermato che non si ritirano da Sophia

(Agenzia Vista) Davos, 23 gennaio 2019 "La cancelliera Merkel mi ha confermato che non vogliono ritirarsi da Sohia. Ho approfittato anche io per dire che dobbiamo trovare un un meccanismo operativo diverso da quello sin qui applicato. Come sapete con Sofia in caso di operazioni di salvataggio i migranti vengono riportati nel porto più vicino, italiano. Questo non è accettabile perché vogliamo una responsabilità pienamente condivisa. L'ho detto e ho detto che tutti vogliamo lavorare a questo. L'operazione in sè può essere anche importante e strategica ma se prelude a questo risultato non è accettabile” . Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei giornalisti a Davos. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev