Dissestamento idrogeologico, Lezzi: "Portata a Bruxelles proposta per accelerare finanziamenti Ue"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 gennaio 2019 ""Ho portato alla Commissiaria Cretu una proposta per accelerare i finanziamenti per il contrasto al dissestamento idrogeologico". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles dove ha incontrato il Commissario europeo per la politica regionale, Corina Cretu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev