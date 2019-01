Terrorismo, Mattarella: "Chi si è macchiato di gravi reati deve scontare la pena"

Cara Castelnuovo, Salvini: era un impegno preso con gli italiani

Roma (askanews) - "Su Castelnuovo è un impegno che abbiamo preso con gli italiani: chiudere i grandi centri e ricollocare in centri più piccoli, più controllabili e più trasparenti tutti gli ospiti. L'abbiamo fatto in Veneto, nei maxi centri di Cona e Bagnoli, l'abbiamo fatto a Castelnuovo, lo faremo a Mineo. Stiamo lavorando perché alcune baraccopoli e tendopoli sorte in alcune aree urbane come ...