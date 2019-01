Migranti, Di Battista: “E’ un dovere difendere i confini” - SOTTOTITOLI

Al cinema "The Milk System", film bloccato da esposto Coldiretti

Roma, 22 gen. (askanews) - In seguito all esposto che per ragioni di prudenza aveva fatto sospendere l uscita nelle sale italiane lo scorso ottobre, "The Milk System" (Italia, Germania, 90 ), il documentario diretto da Andreas Pichler che racconta il sistema del latte in Europa, torna nei cinema delle principali città italiane a partire da mercoledì 23 gennaio con movieday.it, la prima ...