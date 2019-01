Di Battista: "Fmi organizzazione di burocrati le cui ricette hanno prodotto povertà"

King Day, Sanders a Trump: "Questo Paese ha già sofferto troppo per la discriminazione" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Columbia, 21 gennaio 2019 "Diciamo a Trump che questo Paese ha già sofferto troppo per la discriminazione. Non torneremo indietro, dobbiamo andare avanti.” Così Bernie Sanders parlando al King Day in Suoth Carolina. _Courtesy Facebook/Bernie Sanders Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev