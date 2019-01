Brexit, May: "Ridiscuterò questione backstop con Bruxelles"

(Agenzia Vista) Londra, 21 gennaio 2019 "I membri del parlamento continuano ad esprimere la loro preoccupazione sulla questione del backstop in Irlanda del Nord. Tutti concordiamo che nel momento in cui lasceremo l’Ue dovremo rispettare completamente l'accordo di Belfast e non permettere l'instaurazione di un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord né nel mare irlandese. Voglio essere assolutamente chiara: questo Governo non riaprirà l'accordo di Belfast, non ho mai considerato di farlo e non lo farei mai. Riguardo al backstop, nonostante i cambiamenti che abbiamo concordato, rimangono due problemi fondamentali. La paura che potremmo rimanerci intrappolati definitivamente e le preoccupazioni riguardo al suo impatto potenziale nella nostra Unione se l'Irlanda del Nord fosse trattata diversamente dal resto del Regno Unito. Quindi continuerò le discussioni con i colleghi per capire come possiamo risolvere i nostri impegni nei confronti delle persone in Irlanda e in Irlanda del Nord in modo che si possa avere il massimo supporto in Parlamento. Porterò poi le conclusionidi queste discussioni all’Ue."Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante il suo intervento alla Casa dei Comuni per presentare il piano b per Brexit. _Courtesy Parliament Live tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev