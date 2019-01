Brexit, May: "Unico modo evitare 'no deal' è approvare accordo con l'Ue"

(Agenzia Vista) Londra, 21 gennaio 2019 "C'è una diffusa preoccupazione che il Regno Unito possa lasciare l’UE senza un accordo. C'è, da entrambe le parti del Parlamento, chi vuole che il Governo escluda questa possibilità. Ma dobbiamo essere onesti col popolo britannico su cosa questo significa. Il modo giusto per escludere il 'no deal' è che il Parlamento approvi l'accordo con l'Unione Europea. Questo è quello che il Governo sta cercando di ottenere."Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante il suo intervento alla Casa dei Comuni per presentare il piano b per Brexit. _Courtesy Parliament Live tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev