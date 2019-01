+Europa, ammessa candidata sovranista. Spadaccia: ''Non pensi di fare come cuculo''

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2019 Europa Spadaccia Candidata sovranista Radaelli resta ma non pensi di fare come cuculo La conferenza stampa di presentazione del congresso di +Europa. Il presidente della Commissione di garanzia del congresso di +Europa, Gianfraco Spadaccia, sulla candidata sovranista Paola Radaelli: "Sara' il congresso a decidere la vittoria o la sconfitta di presenze che possono risultare non in linea coi nostri ideali. Ad ogni modo, se qualche sovranista vorra' fare come il cuculo, che ruba il nido costruito da altri, sappia che rimarra' deluso...". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev