Eclissi lunare totale, ecco la superluna rossa

Corre 39 km a -52 gradi: l'impresa dell'italiano Paolo Venturini

Roma, (askanews) - Correre per 39 chilometri a una temperatura di meno 52 gradi in 3 ore e 54 minuti: è l'impresa compiuta dall'italiano Paolo Venturini, atleta delle Fiamme Oro, il 20 gennaio ad Oymyakon, il luogo abitato più freddo al mondo, in Jakuzia, Siberia orientale. È questo il primo tentativo mondiale di corsa ghiacciata "Monster Frozen". Ad accompagnare l'atleta della Polizia di Stato ...