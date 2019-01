Ressa in Abruzzo per ascoltare Salvini, la delusione di chi è rimasto fuori

(Agenzia Vista) Lanciano (CH), 20 gennaio 2019 Ressa in Abruzzo per ascoltare Salvini, la delusione di chi e' rimasto fuori In tantissimi sotto la pioggia a Lanciano per ascoltare Salvini. Il Ministro dell'Interno è in Abruzzo a sostegno della campagna elettorale del candidato presidente del centro destra Marco Marsilio. L'evento è stato organizzato in un cinema del Comune abruzzese, e molti sostenitori del leader della Lega non sono riusciti ad entrare per assistere al comizio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it