Elezioni Abruzzo, Salvini scherza: "Non parlo di sondaggi, però siamo messi bene"

Napoli-Lazio, Zielinsky: "Contenti per la vittoria, partita non era facile"

(Agenzia Vista) Napoli, 20 gennaio 2019 Napoli-Lazio, Zielinsky: "Contenti per la vittoria, partita non era facile "Contenti per la vittoria, partita non era facile". Queste le parole del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinsky, al termine della partita disputata contro la Lazio allo stadio San Paolo e vinta dagli azzurri per due reti a uno. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...