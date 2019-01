Ragazzo morto a Empoli, procura apre fascicolo per omicidio colposo, il servizio

Manovra, Di Maio: "Referendum su reddito di cittadinanza? Morirete radical chic"

(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2019 "Prima si diceva moriremo democristiani, voi morirete radical chic, perchè non sapete più che cos'è la sofferenza di non avere un reddito, di avere dei figli e non poterli sfamare". Così il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev