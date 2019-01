Migranti, Trump: "Tre anni di proroga per 'dreamer'" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 20 gennaio 2019 "Inoltre, al fine di costruire fiducia e buona volontà per iniziare una vera riforma dell'immigrazione ci sono altri due elementi nel mio piano: il primo consiste in 3 anni di proroga per 700 mila giovani che sono stati portati qui illegalmente dai propri genitori molti anni fa. Questa estensione gli darà accesso ai premessi di lavoro, numeri di previdenza sociale e protezione dalla deportazione. Secondo, la nostra proposta fornisce 3 anni di Status di protezione”. Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump illustra il piano per superare lo shutdown. _Courtesy the White house Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev