Migranti, Trump presenta il piano per superare la crisi SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 20 gennaio 2019 "Il nostro piano prevede 800 milioni di dollari in assistenza umanitaria urgente, 805 milioni di dollari in tecnologia di rilevazione di droga, altri 2750 agenti di frontiera e professionisti delle forze dell’ordine, 75 nuove squadre di giudici per l'immigrazione per ridurre il lavoro arretrato che riguarda 900 mila casi.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump illustra il piano per superare lo shutdown. _Courtesy the White house Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev