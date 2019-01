Migranti, Salvini: "In Italia porti erano e resteranno chiusi"

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2019 "Lo ribadisco: in Italia i porti erano e rimarranno chiusi. La difesa dei confini è costituzionalmente garantita e il ministro dell'Interno ci tiene che in Italia si entri chiedendo per favore e dicendo grazie". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta su Facebook._Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev