Europee, Calenda: "30mila adesioni al manifesto, il 21 marzo mobilitazione"

Matera Capitale della Cultura 2019, Covassi: "Segnale importantissimo per tutto il sud Italia"

(Agenzia Vista) Matera, 19 gennaio 2019 "Segnale importantissimo per tutto il sud Italia e per la valorizzazione di posti che per anni sono stati dimenticati. Dal 2013 siamo sempre stati partner di Matera". Lo ha detto il Capo Rappresentanza Italia Commissione Europea Bearice Covassi presente a Matera per l'inaugurazione della città capitale europea della cultura Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...