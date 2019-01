Di Maio: "Chi propone referendum contro reddito morirà radical chic" - SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Abruzzo, 19 gennaio 2019 Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Teramo per la campagna elettorale per le regionali con la candidata M5S alla presidenzadell'Abruzzo, Sara Marcozzi. Così Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti: "Una volta si diceva 'moriremo democristiani', ma questa gente", cioé chi da sinistra e destra chiede un referendum contro il reddito Di cittadinanza, "morirà radical chic, perché non si ricorda più cosa significa avere sofferenze e non poter dar da mangiare ai propri bambini". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev