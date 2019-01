Muore dopo inseguimento con Carabinieri nell'Avellinese, i familiari: "Nessuno ci ha avvertito"

Vista Settimana, in due minuti

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2019 Da Brexit a Sorbillo la settimana in due minuti Il rientro di Cesare Battisti in Italia, il parlamento inglese boccia l'accordo Ue sulla Brexit, una bomba nella storica pizzeria Sorbillo di Napoli, l'approvazione del Decretone e la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Berlino. Il racconto della settimana in due minuti Fonte: Agenzia ...