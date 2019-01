Matera 2019, il commissario della cultura Ue: "Può essere un modello per le altre città europee"

(Agenzia Vista) Matera, 19 gennaio 2019 I cittadini devono essere orgogliosi della loro città e del loro sindaco che ha trasformato questo luogo da un ambiente povero in qualcosa di ampio respiro. Matera può essere un modello per le altre città europee". Lo ha dichiarato Il commissario europeo per educazione e cultura Tibor Navracsics _Courtesy Trm Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev