Racket, Salvini: "Vedremo di essere più efficienti, molto importanti le autorità locali"

Ondata di caldo record in Australia, sfiorati i 50 gradi

Roma, 18 gen. (askanews) - Ondata di caldo record in Australia, in particolare nel Sudest, negli stati di Victoria e South Australia, dove le temperature in alcune località hanno sfiorato i 50 gradi. A Noona, nel New South Wales, il Nuovo Galles del Sud, anche durante la notte si sono registrati oltre 35 gradi, la temperatura minima più alta mai registrata secondo l'ufficio metereologico ...