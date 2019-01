(Agenzia Vista) Berlino, 18 gennaio 2019 Mattarella a Berlino visita il memoriale dell'Olocausto Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, depone una corona di fiori al memoriale in ricordo degli ebrei assassinati in Europa durante il regime nazista. ''Lo scorrere del tempo affida sempre più a questi luoghi il cruciale compito di custodire la memoria della barbarie, monito permanente affinché ciò che è accaduto non debba mai più ripetersi. Confido che le coscienze delle nuove generazioni possano trarre dalla visita a questo memoriale nuova e convinta ispirazione per un futuro migliore e libero da tali mostruose atrocità.” Questo l messaggio scritto dal Presidente sul libro del memoriale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev