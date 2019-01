Decretone, Di Maio: "A marzo sito web attivo per chiedere reddito"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 "Per febbraio-marzo noi saremo pronti a pubblicare il sito internet per le documentazioni che bisogna preparare per richiedere il reddito di cittadinanza e il sito da marzo sarà pronto a recepire domande". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. _Courtesy Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev