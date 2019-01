Bomba pizzeria Sorbillo, Borrelli (Verdi): "Bombaroli criminali siano assicurati alla giustizia"

Cresce la presenza delle multinazionali in Italia

Roma (askanews) - Nonostante le polemiche sulle delocalizzazioni, il numero delle aziende multinazionali è in crescita in Italia: nell'ultimo triennio sono aumentate di 609 unità. "Le aziende a controllo estero nel nostro Paese - dice Roberto Monducci, Capodipartimento dell'Istat in questa intervista ad askanews - sono ormai quasi 15 mila, in aumento di 609 unità sul 2015 e soprattutto in aumento ...