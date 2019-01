Sicurezza, Trump: "America vulnerabile, ci servono muri e barriere"

Flash mob dei pizzaioli napoletani per Sorbillo: "Noi non molliamo, uniti per la città"

(Agenzia Vista) Napoli, 17 gennaio 2019 Flash mob dei pizzaioli napoletani per Sorbillo noi non molliamo uniti per la citta Flash mob dei pizzaioli napoletani per Gino Sorbillo all'esterno della sua pizzeria in via Tribunali. "Noi non molliamo, uniti per la città". Questo il grido dei rappresentanti di tantissime pizzerie di Napoli e provincia. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev