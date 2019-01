(Agenzia Vista) Quartu, 17 gennaio 2019 Berlusconi Alleanza giallo verde innaturale non credo restera in piedi Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale per le regionali: "L'alleanza gialloverde è innaturale e non credo che riuscirà a reggere. Anche in Parlamento ci sono molti fermenti venuti fuori recentemente che mi fanno pensare che questo governo non abbia ancora molto tempo per andare avanti". / courtesy SARDEGNA UNO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev