Reddito e pensioni, sottosegretario Durigon: ''Tutto risolto''

11 arresti

Anche in Umbria il blitz antimafia contro il clan Rinzivillo - VIDEO

È scattato nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio un blitz antimafia che ha portato a 11 arresti tra Italia e Germania. L’operazione dei poliziotti della squadra mobile e dei finanzieri del Gico è in corso nel Lazio, in Sicilia, in Campania e in Umbria, nonché a Colonia e Mannheim (Germania), dove, con la collaborazione della polizia criminale e dei reparti speciali tedeschi, è in atto ...