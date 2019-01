Brexit, Corbyn: "No a colloqui con May se non esclude 'no deal'"

(Agenzia Vista) Londra, 16 gennaio 2019 "Prima che ci possa essere qualsiasi discussione positiva sul da farsi, il Governo deve eliminare chiaramente, una volta per tutte, la prospettiva della catastrofe di un uscita dall'Ue senza accordo e tutto il caos che ne risulterebbe. Invito il Primo Ministro a confermare ora che il Governo non consideri una Brexit dall’Ue senza accordo.” Così il leader laburista dell’opposizione Jeremy Corbyn dopo il voto di fiducia al Governo May alla Camera dei Comuni. _Courtesy Parliament live tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev