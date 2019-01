Salvini ironizza con contestatori ad Alghero: "Sento qualche moscerino, gli ultimi comunisti"

Pence: gli Usa faranno in modo che l'Isis non rialzi la testa

Washington (askanews) - Gli Stati Uniti faranno in modo che "l'Isis non rialzi di nuovo la sua brutta testa". Lo ha detto il vicepresidente Mike Pence, dopo la morte di quattro soldati statunitensi a Manbij, città nel nord della Siria, vittime di un attentato suicida rivendicato dall'Isis. "Stiamo riportando le truppe a casa, l'Isis è stato sconfitto. Resteremo nella regione, resteremo in ...