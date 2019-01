Brexit, May: "Elezioni non sono strada da seguire"

(Agenzia Vista) Londra, 16 gennaio 2019 "Stiamo vivendo un momento storico nella storia della nostra Nazione. A seguito di un referendum che ha diviso il Paese a metà abbiamo profondamente bisogno di rimetterlo insieme. Il voto di ieri ha mostrato che la strada è ancora lunga ma non credo che le elezioni siano la strada da seguire come non lo è un Governo guidato dal leader dell'opposizione. Dobbiamo trovare le risposte in questo Parlamento e con la fiducia della Casa dei Comuni questo Governo guiderà tale processo.” Così il primo ministro Theresa May durante il dibattito al Parlamento britannico prima del voto sulla fiducia al Governo. _Courtesy Parliament live tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev